A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) instaurou processos de contraordenação e remeteu informações ao Ministério Público na sequência de vários incidentes ocorridos na Porto Internacional Cup, disputada entre 2 e 4 de abril.

O caso mais grave envolve a agressão a um jovem jogador de 13 anos do PSG, que acabou hospitalizado após tentar defender um colega alvo de insultos racistas.

O atleta, que representa o Montrouge Football Club 92, foi assistido no local e transportado para uma unidade hospitalar no Porto, tendo a equipa adversária sido entretanto expulsa do torneio.

Além deste episódio, a APCVD abriu também um processo relativo a insultos dirigidos à equipa de arbitragem no jogo de sub-17 entre FC Foz e Noyal-Pontivy, após a divulgação de imagens com ofensas audíveis.

A entidade vai ainda averiguar a atuação da organização do torneio, procurando apurar se foram cumpridas todas as obrigações legais na prevenção de episódios de violência e discriminação.