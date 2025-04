A FIFA proibiu o APOEL de Nicósia, no Chipre, de inscrever jogadores durante três períodos de transferências devido ao facto de ainda não ter pago a dívida para com o antigo treinador do clube, Sá Pinto.

O organismo que tutela o futebol mundial já tinha dado razão ao técnico português em dezembro, quando Sá Pinto moveu um processo contra o clube cipriota por causa salários em atraso.

O clube foi multado em 15 mil dólares [cerca de 13.400 euros] e foi ameaçado com a sanção de ficar impedido de inscrever jogadores por um período de três mercados de transferências, algo que veio a concretizar-se.

De recordar, Ricardo Sá Pinto foi treinador do APOEL de Nicósia de 8 de junho de 2023 a 30 de junho de 2024, período onde venceu uma Liga cipriota.