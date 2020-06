O árbitro Luís Reforço ficou em liberdade, com termo de identidade e residência, após seis horas de interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal, em Lisboa, na sequência da detenção por peculato e falsificação de documentos a funcionários da Autoridade Tributária.

Reforço é um dos 13 detidos que já sabe as medidas de coação aplicadas - igual para todos - após as suspeitas de apropriação de mercadorias no Aeroporto Humberto Delgado, esta segunda-feira. O 14.º detido, apanhado em flagrante delito, ainda vai ser ouvido.

Como apurou a TVI, ficam também proibidos os contactos entre os arguidos e a entrada na alfândega e espaços reservados nos aeroportos. Os mesmos funcionários deixam também de prestar a função que desempenhavam: podem continuar a trabalhar na AT, mas em funções diferentes.