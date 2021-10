Um antigo treinador de futebol de formação foi condenado esta quarta-feira no Tribunal de Aveiro a mais dois anos de prisão, a juntar aos seis anos e meio aplicados anteriormente devido a crimes sexuais contra crianças.

O tribunal coletivo «considerou provada a essência da factualidade que constava da acusação», disse a juíza presidente durante a leitura do acórdão.

Ainda de acordo com a juíza, a convicção do tribunal resultou da prova documental e da confissão integral por parte do arguido.

A favor do homem condenado pesou o facto de não ter antecedentes criminais e ter começado a fazer tratamento de forma espontânea, além de se ter confessado culpado.

O arguido foi ainda condenado a pagar uma indemnização de 350 euros às vítimas e fica proibido de exercer funções que envolvam contacto regular com menores pelo período de cinco anos.