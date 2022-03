O Tribunal deu como provado quase a totalidade dos factos constantes na acusação a Ricardo Salgadodo processo extraído da Operação Marquês e foi condenado a seis anos de cadeia.

O ex-banqueiro Ricardo Salgado não marcou presença para a leitura da sentença no processo extraído da Operação Marquês, confirmou o seu advogado à chegada ao tribunal, momento em que foi confrontado por um grupo de lesados do BES.

«O doutor Ricardo Salgado foi dispensado do tribunal, não estará presente», disse Francisco Proença de Carvalho, advogado do ex-presidente do Banco Espírito Santo (BES), Ricardo Salgado, antes de entrar no tribunal, no Campus de Justiça, em Lisboa, e remetendo mais declarações para a saída.

Leia mais sobre o tema na CNN Portugal.

[artigo atualizado]