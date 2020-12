O Ministério Público acusou de crimes graves 36 homens e ainda uma mulher ligados aos Casuals, ala mais radical da claque Benfica No Name Boys, noticiou a TVI.

A acusação do MP incide sobre 11 episódios de violência, entre os quais o ataque ao autocarro do Benfica na A2 a 4 de de junho deste ano no regresso ao Seixal após um jogo e no qual Andrija Zivkovic e Julian Weigl ficaram feridos. Nessa mesma noite, elementos do mesmo grupo também entraram no prédio do apartamento de Bruno Lage e chegaram mesmo a ameaçar o então treinador do Benfica através de mensagens escritas: esse crime é o último que é referido na acusação.

Os acusados têm idades compreendidas entre os 20 e os 40 anos e vão responder por um total de mais de 260 crimes, entre os quais homicídio na forma tentada, atentado à segurança de transporte rodoviário, ofensas à integridade física, furto e dano.

Os crimes dos quais estão acusados verificaram-se entre 2018 e 2020 e incidiram sobre mais de 20 vítimas, entre atletas, adeptos de clubes rivais e polícias.

Seis dos acusados aguardam julgamento em prisão preventiva ou domiciliária.