O Benfica vai recorrer da decisão judicial que levou à absolvição de Rui Pinto em primeira instância no caso Football Leaks, avança a CNN Portugal.

O clube liderado por Rui Costa acompanha, assim, o Ministério Público, que já tinha anunciado a intenção de contestar e tentar reverter, junto do Tribunal da Relação de Lisboa, o acórdão que ilibou o hacker de todos os crimes de que estava acusado - nomeadamente os acessos ilegítimos por intrusão informática às caixas de correio eletrónico de altos responsáveis do clube da Luz.

O tribunal de primeira instância, recorde-se, considerou a acusação inválida e improcedente quanto aos 241 crimes imputados a Rui Pinto.

Rui Pinto respondeu por dezenas de crimes de acesso ilegítimo qualificado, de violação de correspondência agravada e de dano informático. Em causa, o alegado acesso a emails e documentos do Benfica, do FC Porto, da Liga de Futebol, da Autoridade Tributária ou da Rede Nacional de Segurança Interna, entre outros visados.

Rui Pinto foi condenado no caso Football Leaks, em setembro de 2023, pelo Juízo Central Criminal de Lisboa, a quatro anos de prisão com pena suspensa, por crimes semelhantes.