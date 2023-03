O Ministério Público acusa o empresário César Boaventura de quatro crimes de corrupção (uma na forma tentada), com o propósito de beneficiar o Benfica.

De acordo com o despacho a que a CNN Portugal teve acesso, o empresário é acusado de oferecer dinheiro a Cássio, Lionn e Marcelo, então jogadores do Rio Ave, e Romain Salin, guarda-redes do Marítimo.

Isto no final da temporada 2015/16.

A SAD do Benfica é ilibada, na medida em que César Boaventura não pertencia à estrutura, nem foram recolhidos indícios suficientes de que tenha sido mandatado por alguém da liderança da mesma.