O Ministério Público (MP), afinal, vai recorrer da absolvição de Benfica e Luís Filipe Vieira no caso Saco Azul».

«O Ministério Público vai interpor recurso da decisão que refere. O processo em causa foi declarado de excecional complexidade, pelo que o prazo para a interposição de recurso é de 60 dias», confirmou à Lusa a Procuradoria-Geral da República (PGR), aludindo ao acórdão que absolveu a Benfica SAD, a Benfica Estádio, Luis Filipe Vieira, Domingos Soares Oliveira e Miguel Moreira.

Na sexta-feira, uma fonte ligada ao processo tinha dado indicações à Lusa do encerramento do processo judicial, considerando que o prazo para recurso estaria expirado. Contudo, o MP vai mesmo recorrer.

A 23 de abril, o Tribunal Central Criminal de Lisboa absolveu todos os arguidos do processo: Benfica SAD, Benfica Estádio, Luís Filipe Vieira, o antigo diretor executivo (CEO) da SAD encarnada Domingos Soares de Oliveira, o ex-diretor financeiro Miguel Moreira, o proprietário da Questãoflexível, José Bernardes, e outros dois arguidos, José Raposo e Paulo Silva.

Na leitura do acórdão, sobre o alegado esquema dos arguidos para, entre 2015 e 2018, com recurso a contratos fictícios de consultadoria informática, retirarem do Benfica mais de 1,8 milhões de euros, que depois terão, em grande parte, regressado ao clube em numerário, o tribunal apontou dúvidas sobre a acusação.

«Somente com uma perícia técnica forense é que conseguimos saber quem fez o quê, quem entrou no sistema e que problemas informáticos foram criados. E agora era impossível, nesta fase de julgamento, fazer isso, volvidos 10 anos», apontou o presidente do coletivo de juízes.

Para o tribunal ficaram dúvidas sobre o que foi feito pelo empresário José Bernardes na empresa Questãoflexível, de que era proprietário, uma vez que o MP indicou na acusação a existência de contratos alegadamente simulados e celebrados entre a empresa Questãoflexível e a Benfica Estádio e pagos por esta e pela Benfica SAD.

«A questão tem de ver, apenas e só, com o chapéu que foi usado pelo arguido José Bernardes para fazer esses trabalhos para o Benfica. Essa é que é a grande dúvida», frisou o juiz presidente, acrescentando que «há argumentos para sustentar que José Bernardes poderá ter trabalhado na [empresa] Questãoflexível para fazer trabalhos para o Benfica, mas também há argumentos contra».

Depois de toda a prova analisada em julgamento, o tribunal considerou que não foi possível, «a esta distância, comparando versões de documentos, com a vaguidão que têm» chegar a uma conclusão livre de dúvidas.