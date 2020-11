Poucas pessoas marcaram presença na manifestação de solidariedade para com Rui Pinto, que decorreu esta tarde no Campus de Justiça, em Lisboa.

Alguns cidadãos marcaram presença no local, que teve vigilância da polícia, numa iniciativa semelhante àquela que aconteceu na cidade do Porto.

Rui Pinto é criador do Football Leaks e está a ser julgado no Tribunal Central Criminal de Lisboa por diversos crimes relacionados com a atividade da plataforma informática.