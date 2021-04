André Geraldes, antigo diretor geral do Sporting, foi ilibado das suspeitas de corrupção desportiva no processo Cashball, segundo apurou a TVI.

Em novembro passado, já a Polícia Judiciária tinha concluído a investigação do caso, dois anos e meio depois da operação em que foram detidas quatro pessoas por suspeitas de corrupção desportiva, entre as quais André Geraldes, então diretor-geral da SAD do Sporting e braço direito de Bruno de Carvalho.

Agora o Ministério Público veio, formalmente, ilibar André Geraldes.

Já em novembro, na sequência da investigação da Polícia Judiciária, tinha sido noticiado que o denunciante que deu origem ao processo, o empresário Paulo Silva, é que iria enfrentar a acusação do Ministério Público. O mesmo se aplica ao empresário João Gonçalves, assim como Gonçalo Rodrigues, que era funcionário do Sporting.

artigo atualizado: André Geraldes foi ilibado mas o processo não foi arquivado, tendo em conta que há arguidos que enfrentam acusação.