O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) considerou «improcedente» o recurso apresentado pelo Desportivo de Chaves ao processo de inscrição do Vitória de Setúbal na I Liga para a temporada 2019/2020, refere o acórdão divulgado por esta instância.

Os flavienses, despromovidos à II Liga, tinham apresentado um recurso para o Conselho de Justiça (CJ) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), defendendo que a inscrição do clube de Setúbal não estava em conformidade, relativamente aos pressupostos financeiros.

A 19 de julho, a decisão de validar a inscrição do V. Setúbal na Liga (LPFP) motivou o Desp. Chaves a recorrer novamente, para o TAD, mas sem sucesso. Numa decisão datada de 21 de abril, o TAD declarou «improcedente» o recurso dos azul-grená e manteve «a decisão proferida pelo Conselho de Justiça» da FPF.

À Lusa, o presidente da SAD do Desp. Chaves, Francisco José Carvalho, mostrou-se surpreendido com a decisão do TAD e diz que o clube «ainda não foi notificado». «Já interpelámos o TAD, porque não fomos notificados e a decisão já está publicada», notou, acrescentando que «após analisar as páginas [do acórdão]», o clube irá decidir se «recorre ou não para os tribunais civis».