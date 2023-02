O Sporting emitiu nesta sexta-feira um comunicado com a reação à sentença do processo E-toupeira, que resultou numa condenação a Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do Benfica, a uma pena suspensa.

Os leões questionam qual a interpretação do tribunal para justificar que o arguido não tenha comunicado aos responsáveis da SAD das águias as informações que alegadamente recolheu de forma ilegal.

«Ainda que o Tribunal admita que existiria vontade e interesse de Paulo Gonçalves em ter acesso a informações variadas de processos para alegado benefício do SLB, considerou que a concretização de possíveis vantagens não foi demonstrada (…) Ou seja, Paulo Gonçalves corrompeu, teve acesso a informação privilegiada, mas teria agido apenas por sua iniciativa e recreio», lê-se na nota.

O Sporting questiona ainda a intervenção de Paulo Gonçalves em vários negócios a envolver o Benfica, já depois de cessar funções no clube, como nos que envolveram Darwin Nuñez.

«A relação laboral entre o SLB e Paulo Gonçalves terá terminado em finais de 2018, mas este, além de presença assídua no estádio do clube, surge associado ao SLB como intermediário em vários negócios posteriores, como a transferência de Darwin Nuñez do SLB para o Liverpool, com a qual, segundo notícias públicas, terá lucrado cinco milhões de euros».

O clube de Alvalade termina com um pedido de que a Justiça «não volte a falhar» num processo que considera ter «contornos colocam em causa o funcionamento e reputação do futebol português e a verdade desportiva das nossas competições».