O Tribunal Superior de Justiça da Catalunha [TSJC] anunciou esta sexta-feira a absolvição de Dani Alves no processo que acusava o antigo jogador de futebol de crimes de abuso sexual.

O caso remonta a 31 de dezembro de 2022, quando numa discoteca em Barcelona alegadamente Dani Alves teria violado uma jovem.

O plenário da Secção de Recursos referiu que os depoimentos do caso contêm «uma série de lacunas, imprecisões, incoerências e contradições relativamente aos factos, à avaliação jurídica e às suas consequências».

Dani Alves, antigo internacional brasileiro, tinha ficado em liberdade condicional durante um mês, chegou a passar vários meses na prisão onde estava por ter sido condenado a quatro anos e meio, foi agora absolvido de todos os crimes.

Com esta decisão, o ex-jogador de futebol pode sair do país pois foram levantadas as restrições que tinha sido alvo.



Este veredito a favor de Dani Alves pode ainda ser objeto de recurso para o Supremo Tribunal de Espanha.