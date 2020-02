O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, foi acusado pelo Ministério Público por seis crimes de violação de correspondência e um de acesso indevido no caso dos e-mails do Benfica revelados no Porto Canal.

A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã e confirmada pelo Maisfutebol.

Além de Francisco J. Marques, Júlio Magalhães, diretor do Porto Canal, foi acusado por três crimes de violação de correspondência. Por sua vez, também Diogo Faria, comentador do canal e funcionário do departamento de comunicação do FC Porto, terá de responder por dois crimes de violação de correspondência.

De referir que os administradores da SAD do FC Porto Pinto da Costa, Adelino Caldeira, Fernando Gomes, Reinaldo Teles, José Américo Amorim Coelho e Rui Vieira Sá viram o inquérito arquivado.