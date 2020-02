Pinto da Costa diz não perceber o motivo pelo qual foi arrolado por testemunha de Bruno de Carvalho no ataque a Alcochete.

«Fiquei surpreendido. Vou responder ao que me perguntarem. Não falei com ninguém, nem ninguém pediu para falar comigo. Recebi uma notificação. Pedi para ser ouvido aqui em videoconferência, mas não sei por que fui arrolado», afirmou o presidente do FC Porto à entrada do Tribunal da Relação do Porto, em declarações aos jornalistas.