A FIFA sancionou a Federação Israelita de Futebol com uma multa de cerca de 165 mil euros, na sequência de vários episódios de discriminação no futebol do país. A decisão surge após a identificação de comportamentos racistas, sobretudo dirigidos a jogadores árabes, e da ausência de respostas eficazes por parte da federação.

O organismo liderado por Gianni Infantino concluiu que a entidade israelita não adotou medidas claras para combater estas situações, permitindo a repetição de incidentes, incluindo manifestações vindas das bancadas do Beitar Jerusalém e conteúdos com cariz político associados a elementos ligados ao Maccabi Netanya.

Para além da penalização financeira, a FIFA determinou que parte do valor seja aplicada em iniciativas contra a discriminação e obrigou a federação a promover mensagens anti-racismo nos próximos encontros internacionais disputados em casa. Ainda assim, foi rejeitada a hipótese de suspensão, pedida anteriormente pela federação palestiniana.