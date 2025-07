Carlo Ancelotti, atual selecionador do Brasil e antigo treinador do Real Madrid, foi esta quarta-feira condenado pela justiça espanhola a um ano de prisão e ao pagamento de uma multa de 386.361 euros por fraude fiscal em 2014. O técnico italiano, de 66 anos, foi no entanto absolvido das acusações relativas ao ano seguinte.

Além da pena de prisão – que, na prática, dificilmente será cumprida, sendo mais provável a conversão em multa adicional –, Ancelotti ficou impedido de receber subsídios públicos ou benefícios fiscais durante três anos. O Ministério Público espanhol acusava-o de ter ocultado 1,06 milhões de euros em rendimentos de direitos de imagem durante a sua primeira passagem pelo Real Madrid (2013-2015).

Durante o julgamento, em abril, o treinador afirmou que não teve intenção de fraudar o fisco e que seguiu orientações do clube e dos seus assessores. A defesa pediu absolvição ou, em caso de condenação, a aplicação de atenuantes como a regularização da dívida até 2021. O pedido não foi aceite e Ancelotti acabou mesmo por ser condenado.