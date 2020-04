William Bourdon, advogado francês de Rui Pinto, disse esperar que Rui Pinto já seja um homem livre quando for presente ao juiz no âmbito do julgamento do fundador do Football Leaks.

«Ele está em prisão domiciliária, mas esperamos que essa situação seja alterada nas próximas semanas. Esperamos que possa ser um homem livre brevemente, sem quaisquer restrições», referiu o advogado em declarações ao jornal inglês Guardian.

«O julgamento deve começar em setembro. Mas espero que ele seja perante a juiz como um homem livre, o que obviamente mudaria tudo», acrescentou.

Sem entrar em detalhes, William Bourdon revelou ter mantido contacto, após ser devidamente autorizado, com o responsável pelas investigações e falou numa «mudança de ventos em Portugal». «Passo a passo, estamos a começar a ter uma relação cordial com vista a uma cooperação. Mas este é um jogo complexo, por isso veremos», disse, confirmando que Rui Pinto manteve contactos com as autoridades a respeito da Operação Fora de Jogo, que investiga suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão fiscal.

Esta quarta-feira, Rui Pinto foi também notícia no New York Times. Paulo Registo, juiz benfiquista que pediu escusa do julgamento, foi o tema central de uma reportagem na qual foi também abordada a influência que o Benfica tem na sociedade portuguesa.