Rui Pinto foi impedido de entrar no Japão face aos processos judiciais em Portugal. Nesta quarta-feira, nas redes sociais, o pirata informático visou a Embaixada do Japão em Lisboa, assim como os serviços de imigração de Tóquio.

«Aterrei hoje em Tóquio e não me foi permitida a entrada em território japonês, pelo facto de eu ter sido condenado em Portugal no processo "Football Leaks", a uma pena de prisão superior a 1 ano, ainda que suspensa. Lamento que nem a Embaixada do Japão em Lisboa, nem os serviços de imigração de Tóquio me tenham esclarecido atempadamente sobre a existência de entraves à minha entrada no Japão, apesar de eu os ter contactado previamente. Tal teria evitado esta inútil viagem e o desconforto de toda esta situação!»

Em setembro de 2023, Rui Pinto foi condenado no processo "Football Leaks" a quatro anos de prisão, com pena suspensa. Em janeiro de 2025, começou a ser julgado no âmbito de outro processo, que ainda aguarda sentença.