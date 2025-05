A justiça francesa anulou esta terça-feira a apreensão preventiva de 55 milhões de euros das contas do Paris Saint-Germain, decretada em abril a pedido de Kylian Mbappé. O jogador, agora no Real Madrid, alega que o clube francês lhe deve salários em atraso e bónus não pagos após a saída do jogador em 2024 a custo zero.

O juiz do Tribunal Judicial de Paris aceitou o recurso do PSG, considerando que Mbappé «não tinha fornecido provas suficientes de uma aparente dívida». Os advogados do clube argumentaram ainda que não havia risco de o jogador ficar sem receber o valor reclamado.

O conflito remonta à saída de Mbappé do PSG em 2024, a custo zero, após sete temporadas. O clube afirma ter um acordo verbal pelo qual o atleta teria renunciado a parte dos direitos contratuais, algo que a defesa do futebolista nega, considerando como uma «fantasia».

Enquanto o litígio continua, o PSG prepara-se para disputar a final da Liga dos Campeões no sábado contra o Inter. O plantel inclui os portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos.

Por outro lado, Mbappé encerrou a temporada em grande forma, sagrando-se pela primeira vez vencedor da Bota de Ouro, graças aos 31 golos marcados na Liga espanhola.