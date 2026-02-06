O Tribunal Judicial de Braga condenou esta quinta-feira o Sp Covilhã no âmbito do processo de corrupção desportiva ocorrido na temporada 2017/2018.

O clube da Serra da Estrela foi condenado ao pagamento de uma multa de 33 mil euros. Em causa está uma alegada tentativa de dois diretores desportivos do Sp. Covilhã de aliciar jogadores do Gil Vicente, com o objetivo de evitar a descida da II Liga.

Na altura do encontro entre as duas formações, os gilistas já tinham a despromoção ao terceiro escalão confirmada e acabaram o campeonato no 19.º lugar, o penúltimo da classificação.

No mesmo processo, o tribunal condenou ainda Vítor São Bento, antigo guarda-redes do Sp. Covilhã, e Rui Boucinha, ex-jogador das camadas jovens do Gil Vicente, com multas de dois mil euros, além de uma pena de três anos de prisão suspensa, também por crimes de corrupção desportiva.

De recordar, há cerca de um ano, Vítor Cunha e João Salcedas, antigos diretores desportivos do Sp. Covilhã tinham sido acusados pelo Ministério Público, mas foram ilibados pelo Tribunal Judicial de Braga.