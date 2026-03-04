Harry Maguire condenado a 15 meses de prisão com pena suspensa na Grécia
Defesa do Manchester United admite novo recurso após decisão do tribunal de Syros
Harry Maguire foi condenado esta segunda-feira a 15 meses de prisão, com pena suspensa, por um tribunal grego, no âmbito dos incidentes ocorridos em 2020, quando se encontrava de férias na ilha de Mykonos. O defesa-central do Manchester United foi acusado de agressão agravada, resistência à detenção e tentativa de suborno, na sequência de confrontos com a polícia à saída de um bar.
Num primeiro julgamento, o internacional inglês tinha sido sentenciado a 21 meses e 10 dias de prisão, também com pena suspensa, mas a decisão foi anulada após recurso, conduzindo a um novo processo, entretanto adiado por várias vezes. O Tribunal da ilha de Syros fixou agora a pena em 15 meses suspensos, numa sessão em que o jogador não esteve presente.
Maguire continua a defender a sua inocência e os seus advogados já admitiram voltar a recorrer da decisão. O jogador sustenta que foi abordado por indivíduos à saída do bar e que, mais tarde, pensou estar a ser sequestrado quando foi intercetado, versão contrariada pelas autoridades gregas.