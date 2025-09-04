Helton, antigo guarda-redes do FC Porto e da União de Leiria, foi detido por posse ilegal de arma, durante uma revista da polícia à casa do ex-jogador brasileiro, em Vila Nova de Gaia.

Segundo o Público Brasil, as autoridades também encontraram munições na residência do antigo guarda-redes. A operação aconteceu na sequência de uma denúncia de violência doméstica feita por uma mulher com quem Helton terá mantido uma relação extraconjugal durante quase uma década.

A investigação apurou que a arma estava registada em nome de outra pessoa e teria sido furtada na Gafanha da Nazaré. Helton alegou, no interrogatório, que a arma pertencia a um amigo que conheceu na igreja que frequentava, entretanto já falecido.

Helton foi libertado, mas ficou com termo de identidade e residência enquanto aguarda julgamento.