Há pouco menos de um ano, o Torino vendeu o espanhol Álex Berenguer ao Ath. Bilbao.

Apresentada assim solta, esta frase não tem nada de noticiável. Porém, esta notícia de outubro de 2020 pode ter nela um quê de ‘teoria do caos’.

Não é bem o bater de asas de uma borboleta que provoca um terramoto do outro lado do mundo. Mas é um ‘caos’ que pode vir a beneficiar o Sporting, no caso da contratação de João Mário pelo Benfica.

Confuso? Nós explicamos.

A venda do avançado espanhol ao Ath. Bilbao levou o Osasuna a reclamar na FIFA, uma vez que quando vendera o jogador formado no clube ao Torino, colocou no acordo uma daquelas famosas cláusulas para impedir que Berenguer reforçasse mais tarde o o rival basco, uma vez que Berenguer até tinha estado na origem de um corte de relações entre os dois clubes bascos.

Ora, no início da semana, a FIFA deu razão ao Osasuna e condenou o Torino a pagar 1,5 milhões de euros ao clube espanhol, por não ter cumprido o que ficara estipulado no contrato assinado em 2017, quando Berenguer se transferiu para Itália.

Apesar de a decisão ainda ser passível de recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), a posição do organismo que tutela o futebol mundial dá força à posição do Sporting, que acusa o Inter Milão, o Benfica e João Mário pelo que considera o incumprimento da cláusula antirrival que o médio agora no Benfica tinha no contrato de venda para o atual campeão italiano.

Nesse sentido, sabe o Maisfutebol, a decisão da FIFA favorável ao Osasuna é encarada como mais um ponto favorável à defesa dos leões e pode ser utilizada no processo que vai ser apresentado na FIFA e no TAS.