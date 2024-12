Mathias Pogba foi esta quinta-feira condenado pelo Tribunal Correcional de Paris a três anos de prisão, dois deles com pena suspensa, no julgamento sobre o sequestro e extorsão do próprio irmão, o futebolista Paul Pogba.

O irmão mais velho de Pogba irá cumprir um ano de prisão, que poderá fazer em prisão domiciliária com pulseira electrónica, e também terá de pagar uma multa de 20.000 euros ao irmão.

Este caso começou em 2022, quando Mathias Pogba participou numa tentativa de extorsão no valor de 13 milhões de euros ao próprio irmão. Em causa está o episódio onde Paul foi emboscado e ameaçado com armas de fogo por homens encapuzados numa tentativa de extorquir o dinheiro, no seu apartamento em Montevrain, França.