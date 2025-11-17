O conflito entre Kylian Mbappé e o PSG entrou esta segunda-feira numa nova fase, com ambas as partes a apresentarem pedidos de indemnização astronómicos no Conselho de Prud’hommes de Paris (equivalente ao tribunal laboral). No total, estão em jogo mais de 500 milhões de euros, num litígio que remonta ao verão turbulento de 2023.

De acordo com o que ficou exposto na audiência, o PSG reclama 240 milhões de euros ao internacional francês, valor que inclui 180 milhões referentes à alegada perda resultante da recusa de Mbappé em ser transferido para o Al Hilal, clube saudita que em julho de 2023 chegou a apresentar uma proposta de 300 milhões de euros. A restante quantia corresponde, segundo os advogados do campeão europeu, a indemnização por «perda de oportunidade» e outros danos associados à saída do jogador.

Esta posição surge como resposta ao pedido feito pelo avançado do Real Madrid, que exige 260 milhões de euros ao antigo clube. Mbappé fundamenta o processo com a pretensão de requalificar o seu contrato, que era um CDD, equivalente a um vínculo de duração determinada, para CDI (contrato sem termo), alegando ainda ter sido alvo de assédio moral durante os últimos meses em Paris, período em que se viu afastado por não renovar com o clube.

Agora com 26 anos, e já na segunda época ao serviço do Real Madrid após ter saído a custo zero, Mbappé mantém-se em rota de colisão jurídica com o PSG, num diferendo que promete prolongar-se.