O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu esta quinta-feira o presidente do Botafogo, John Textor, num processo que envolvia o milionário americano.

O caso remonta a abril, quando o proprietário do Botafogo afirmou numa entrevista ter, na sua posse, uma gravação de árbitros reclamando pagamentos que não tinham recebido. À data, o STJD pediu provas a Textor, mas este acabou por nunca entregar qualquer material dentro do prazo estabelecido.

Assim, o tribunal condenou Textor ao pagamento de uma multa no valor de 60 mil reais por «não colaborar com a justiça».

Agora, John Textor foi absolvido da multa. A defesa do americano pediu o recurso da decisão e o tribunal considerou que a forma como pediram as provas era ilegal, dado que o proprietário do Botafogo não é visto como interlocutor, mas como alguém que apenas tinha um ficheiro áudio e que podia incriminar um terceiro.

No entanto, o milionário americano não está totalmente livre das amarras da justiça pois ainda terá de responder a outro processo no qual é julgado por ofensas à ética, quando acusou de manipulação de resultados o Palmeiras e o São Paulo.