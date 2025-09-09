A SAD do Marítimo foi formalmente acusada de fraude fiscal pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), no âmbito da operação «Fora de Jogo», que investiga crimes financeiros no futebol profissional.

O presidente do clube, Carlos André Gomes, confirmou o processo à Agência Lusa, salientando que os factos em questão ocorreram durante uma gestão anterior, sem adiantar pormenores concretos.

A operação «Fora de Jogo», lançada em março de 2020, analisa negócios do futebol suspeitos de envolvimento em fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais.

O Marítimo é agora um dos envolvidos publicamente no processo, embora a direção atual garanta não estar ligada aos alegados ilícitos.

Em campo, a equipa madeirense conta com nove pontos em quatro jornadas e ocupa atualmente o terceiro lugar da II Liga, a um ponto do líder Vizela – precisamente o próximo adversário dos «verde-rubros».