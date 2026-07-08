O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou esta quarta-feira o recurso apresentado por quatro adeptos da claque benfiquista «No Name Boys», que tinham sido condenados, entre outros crimes, por violação agravada.

Os quatro adeptos, recorde-se, foram condenados por crimes como roubo agravado, ofensas à integridade física qualificadas, violação agravada, gravações ilícitas, coação, detenção de arma proibida e tráfico de estupefacientes.

«Apenas em relação a um arguido (dos 4 que apresentaram recurso), o STJ concluiu que existiu vício decisório (erro na apreciação da prova), no que respeita a validade do reconhecimento pessoal, e decidiu reenviar o processo para novo julgamento no Tribunal da Relação de Lisboa, restrito ao recurso do Ministério Público relativamente aos crimes por que o arguido fora absolvido em primeira instância e condenado em segunda instância», refere o Supremo Tribunal de Justiça, em comunicado.

O crime aconteceu em 2022, quando a vítima, um jovem de apenas 16 anos, saía de um jogo de andebol entre o Benfica e Sporting, no Estádio da Luz.

De acordo com a acusação do Ministério Público, os membros da claque levaram o jovem «para uma zona de descampada», nos Altos dos Moinhos, e terá sido nesse local que o crime de violação foi praticado.

O processo tem ainda outros crimes onde estes quatro adeptos também foram constituídos arguidos. No caso de crime de agressão, um dos episódios também aconteceu em 2022, quando vários adeptos do Benfica foram fotografados nus, após serem agredidos.