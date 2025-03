O campeão olímpico norueguês, Jakob Ingebrigtsen, de 24 anos, testemunhou, esta terça-feira, contra o seu pai, Gjert Ingebrigtsen, no tribunal de Sandnes, num caso que expõe anos de alegados abusos físicos e psicológicos dentro da família.

O atleta descreveu uma infância sob controlo rígido do pai, que também era o seu treinador. «Não tinha liberdade de escolha. Tudo era decidido por ele, através de manipulação e medo», afirmou Jakob ao jornal Verdens Gang.

«A minha infância foi em grande parte marcada pelo medo», acrescentou Jakob. Gjert, de 59 anos, nega todas as acusações, mas pode enfrentar até seis anos de prisão se for condenado.

O caso remonta a 2023, quando Jakob e dois dos seus irmãos [Henrik e Filip], também atletas, acusaram publicamente o pai, Gjert Ingebrigtsen, num artigo na imprensa.

A polícia investigou, mas apenas as queixas de Jakob e da sua irmã mais nova, Ingrid [18 anos], avançaram para julgamento sendo que as alegações abrangem um período de 14 anos [2008–2022].

No último fim de semana, Jakob Ingebrigtsen conquistou duas medalhas de ouro no Campeonato do Mundo de Pista Coberta em Nanjing, na China, nos 1.500 e 3.000 metros.