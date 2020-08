O italiano Omar Scafuro, que em 2019 foi acusado de dolo na insolvência do Beira-Mar, está a ser julgado em Espanha por desvio de dinheiro para a compra do clube aveirense, em 2013.

De acordo com a acusação, o ex-administrador desviou 520 mil euros da empresa Pieralisi, da qual era diretor-geral em Espanha, para comprar o clube aveirense.

De resto, Scafuro, que se encontra preso em Saragoça, onde era a sede da empresa, confessou os atos de que é acusado.

Refira-se que aquando da sentença de insolvência culposa da SAD do Beira-Mar, a empresa Pieralisi foi precisamente aquela à qual foram cedidos de forma ilegal os diretos televisivos do Beira-Mar, no valor de 175 mil euros.

Scafuro enfrenta uma pena entre dois a seis anos de prisão.