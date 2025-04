O julgamento da Operação Pretoriano foi suspenso esta segunda-feira, por um prazo de pelo menos três semanas, devido a baixa médica de um dos três juízes que compõe o coletivo do caso, anunciou a presidente do mesmo.

Ana Dias Costa viu-se obrigada a alinhavar um complexo processo de reagendamento. A manhã desta segunda-feira, no Tribunal de São João Novo, no Porto, serviu para coordenar as alterações com as defesas dos 12 arguidos, partindo do pressuposto que o magistrado regressa a 19 de maio.

As sessões anteriormente marcadas entre 19 de maio e 3 de junho vão ser destinadas, assim, aos trabalhos que estavam previstos para esta segunda-feira, para terça-feira e para os dias 8, 9, 12 e 13 de maio. Com isto, foram também adicionadas cinco novas datas - 4, 5, 11, 13 e 16 de junho - para a conclusão das audições.

Caso a ausência do juiz adjunto seja mais longa ou haja um maior atraso nos depoimentos, ficaram determinadas outras seis marcações sem atribuições definidas, a última das quais já a 3 de julho, a menos de um mês do limite da prisão preventiva de Fernando Madureira (31 de julho).

Os 12 arguidos da Operação Pretoriano, entre os quais o antigo líder dos Super Dragões Fernando Madureira, começaram, a 17 de março, a responder por 31 crimes no Tribunal de São João Novo, no Porto, sob forte aparato policial nas imediações. Em causa estão 19 crimes de coação e ameaça agravada, sete de ofensa à integridade física no âmbito de espetáculo desportivo, um de instigação pública a um crime, outro de arremesso de objetos ou produtos líquidos e ainda três de atentado à liberdade de informação, em torno de uma AG do FC Porto, em novembro de 2023.

Entre a dúzia de arguidos, Fernando Madureira é o único em prisão preventiva, a medida de coação mais forte. Os restantes foram sendo libertados em diferentes fases.