Fernando Madureira, Sandra Madureira, Vítor Catão e os outros nove arguidos da Operação Pretoriano foram acusados de vários crimes pelo Ministério Público (MP).

O antigo líder da claque do FC Porto Super Dragões vai permanecer em prisão preventiva. «Macaco», a mulher Sandra, Vítor Catão e os outros arguidos, entre os quais Hugo «Polaco» e Fernando Saúl, são acusados de sete crimes de ofensa à integridade física no âmbito de espetáculo desportivo, 19 de coação e ameaça agravada, um de instigação pública a um crime, um de arremesso de objetos ou produtos líquidos e três de atentado à liberdade de informação.

O arguido Hugo Loureiro também é acusado de detenção de arma proibida.

Segundo o despacho, ao qual a Lusa teve acesso, o MP requer penas acessórias de interdição de entrar em recintos desportivos entre um e cinco anos.

Os arguidos, recorde-se, foram detidos a 31 de janeiro, no âmbito da investigação aos incidentes verificados na Assembleia-Geral do FC Porto, em novembro do ano passado.