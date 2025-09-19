O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) determinou que o ex-jogador Dani Alves deverá pagar uma indemnização ao Pumas, do México, superior à determinada pela FIFA pelos «danos causados à instituição» após a rescisão contratual com o jogador depois de ter sido acusado de violação sexual em Espanha.

Nesta quinta-feira, o Pumas anunciou ter sido informado no primeiro dia de setembro, da decisão do tribunal sobre o litígio entre o clube e o jogador. O TAD não apenas confirmou a validade da rescisão contratual como também fixou um valor de indemnização superior ao determinado anteriormente pela FIFA, a rondar os 4,7 milhões de euros.

O último jogo da carreira de Dani Alves aconteceu a oito de janeiro de 2023, quando representou o Pumas na vitória, por 2-1, sobre o Juárez, a contar para o campeonato mexicano. Poucos dias depois, a 20 de janeiro, o clube rescindiu o contrato do jogador alegando «justa causa», após ser dado a conhecer a sua prisão preventiva na Catalunha por suspeita de agressão sexual, facto que Dani Alves sempre negou.

O antigo lateral-direito brasileiro, que havia sido condenado em primeira instância a quatro anos e meio de prisão por violação, foi absolvido em março pelo Tribunal da Relação de Barcelona. O juiz considerou que havia «falta de credibilidade» no depoimento da denunciante e «inconsistências» nas provas apresentadas. Ainda assim, o Ministério Público espanhol recorreu ao Supremo Tribunal, insistindo numa pena de nove anos de prisão.

Ao longo da sua carreira como jogador, Dani Alves venceu inúmeros títulos, destacando-se as conquistas de três Ligas dos Campeões, duas Taças UEFA e duas Copas América pela seleção brasileira.