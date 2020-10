Um cidadão estrangeiro foi constituído arguido na sequência de uma ação de fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), por alegada fraude no ingresso num clube desportivo de Viseu.

«O indivíduo está indiciado pelo facto de ter obtido fraudulentamente, no país de origem, um passaporte com nome e data de nascimento falsos, com vista a ingressar, em Portugal, num escalão competitivo com limite etário inferior à sua idade real», informa o SEF, em comunicado, imputando crime de falsificação de documentos ao atleta.

Durante a investigação no mesmo clube, também foi «detetado um cidadão estrangeiro em situação irregular, o qual foi notificado para abandonar voluntariamente território nacional, no prazo de 20 dias, caso não venha a regularizar a respetiva situação documental».