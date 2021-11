O Ministério Público confirmou, esta quarta-feira, a realização de duas dezenas de buscas em instalações de Sociedades Anónimas Desportivas, empresas e escritórios de advogados.



O DCIAP acrescenta que as diligências efetuadas têm como objetivo investigar as suspeitas de «negócios simulados, celebrados entre clubes de futebol e terceiros, que tiveram em vista a ocultação de rendimentos do trabalho dependente, sujeitos a declaração e a retenção na fonte, em sede de IRS, envolvendo jogadores de futebol profissional». Os valores envolvidos rondarão os 15 milhões de euros.



Apesar de o comunicado não o referir, a CNN Portugal adianta que foram realizadas buscas tanto na SAD do Sp. Braga como do Vitória, no âmbito da operação «Fora de Jogo». Em causa podem estar crimes de fraude fiscal, fraude à segurança social e branqueamento de capitais.



Além de um magistrado judicial e de cinco magistrados do MP, participaram na execução das diligências «quatro dezenas de efetivos da AT e cerca de meia centena de militares da Unidade de Ação Fiscal da GNR».