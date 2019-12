­O Tribunal de Almada autorizou que Jorge Jesus testemunhe por videoconferência ou através de Skype, caso se encontre no estrangeiro, no âmbito do julgamento do ataque à academia de Alcochete, a pedido do antigo treinador do Sporting.

Esta situação corresponde a um pedido do advogado do treinador português e recebeu aprovação do Tribunal que esta a julgar o caso, tendo a juíza responsável considerado válidos os argumentos apresentados e justificados com motivos profissionais.

A juíza adverte, contudo, que, caso o coletivo de juízes entenda «ser essencial à descoberta da verdade», pode solicitar a presença de Jorge Jesus na sala de audiência.

No mesmo despacho, a juíza mantém a prisão preventiva a Nuno Mendes, conhecido como Mustafá e líder da claque Juventude Leonina, em resposta a um segundo requerimento interposto pela defesa do arguido a pedir a alteração da medida de coação.