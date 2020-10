Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting, decidiu desistir da queixa-crime contra o «hacker» Rui Pinto por violação de correspondência.

Ainda antes de ser ouvido como testemunha no processo «Football Leaks», nesta quinta-feira, o antigo líder leonino foi questionado pela comunicação social se considerava Rui Pinto um criminoso ou um denunciante. «Um denunciante, sem dúvida alguma», respondeu Bruno de Carvalho.

O antigo presidente do Sporting comunicou depois ao tribunal que ia desistir da queixa-crime, apresentada a título individual, e à saída, ao falar novamente aos jornalistas presentes no Campus de Justiça, defendeu a relevância da documentação revelada por Rui Pinto.

«O Football Leaks veio sedimentar uma serie de informação. Não vou qualificar o crime que o Rui Pinto possa ter cometido, isso compete ao tribunal, mas como cidadão digo que houve processos que andaram mais depressa e outros que partiram dali. As pessoas sentem-se mais confiantes a partir do momento em que um miúdo de 30 anos faz o que faz. Claro que os fins não justificam os meios, e isso o tribunal decidirá», afirmou Bruno de Carvalho.

«Como cidadão espero ver muita instituição a sentar-se no banco dos réus, e não espero que as provas deixem de ter validade por terem sido obtidas da forma como foram. Como cidadão não compreendo isso», acrescentou o antigo presidente do Sporting.