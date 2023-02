Dezasseis dos adeptos “casuals” de Sporting e Benfica detidos na área da Grande Lisboa e margem sul do Tejo foram libertados, mas estão proibidos de contactarem entre si, determinou um juiz do Tribunal de Instrução Criminal (TIC).

Segundo a informação divulgada pelo Conselho Superior da Magistratura a pedido do juiz presidente da comarca de Lisboa, os suspeitos foram separados em dois processos e esta quinta-feira foi dedicada aos interrogatórios dos adeptos do Sporting.

Os restantes suspeitos detidos na sequência da operação desta quarta-feira da Polícia de Segurança Pública (PSP) devem conhecer as medidas de coação na sexta-feira.

De acordo com o despacho publicado pelo Conselho Superior da Magistratura sobre as medidas de coação dos 16 arguidos interrogados, um dos arguidos irá continuar com o Termo de Identidade e Residência a que já estava sujeito.

Todos os arguidos estão proibidos de contactarem entre si e com os ofendidos e ainda proibidos «de se aproximarem e frequentarem todos os estádios em Portugal nos dias em que decorram jogos e as suas imediações, numa distância de pelo menos 500 metros».

Ainda segundo o documento judicial, os 16 arguidos estão fortemente indiciados de quatro crimes de ofensa à integridade física qualificada.

Três destes arguidos estão ainda fortemente indiciados de um crime de dano qualificado relacionado com o fenómeno desportivo, um crime de participação em rixa e três crimes de ofensa à integridade física qualificada.