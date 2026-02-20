Os ultras do Benfica ouvidos no Campus de Justiça, em Lisboa, nesta sexta-feira, foram dispensados ao início da tarde. Isto porque o processo que levou à detenção de 124 adeptos radicais de Sporting e Benfica, na véspera, baixou para inquérito e foi entregue ao Ministério Público.

Esta dispensa leva a que a audição que estava prevista para segunda-feira, dos ultras do Sporting, seja dispensada também, pelo ao contrário dos benfiquistas, estes nem terão de se deslocar ao Campus de Justiça. Os adeptos dos dois clubes seriam ouvidos em dias separados para evitar confrontos.

Com a abertura de um inquérito, novas provas podem ser recolhidas para serem apresentadas em Tribunal e reforçar a acusação.

124 adeptos radicais dos dois emblemas foram detidos junto ao Pavilhão João Rocha, em Lisboa, 63 do Benfica e 61 do Sporting, antes de um dérbi de futsal. Houve pelo menos dois feridos confirmados.

Em causa está a «presumível prática do crime de participação em rixa, entre outros ilícitos conexos, designadamente utilização, uso indevido e arremesso de artigos de pirotecnia», segundo um comunicado do PSP.