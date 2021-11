O Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS) rejeitou o recurso da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sobre a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) de anular a suspensão de 15 dias a Ruben Amorim.

A 13 de abril, o treinador do Sporting tinha sido suspenso por 15 dias, depois de ter sido expulso frente ao Famalicão (1-1), em jogo da 26.ª jornada da Liga de 2020/21, por «palavras injuriosas dirigidas à equipa de arbitragem» no final do jogo.

O treinador recorreu para o TAD, que lhe deu razão, apesar de ter cumprido o castigo, que o afastou dos jogos com o Farense e o Belenenses.

A FPF recorreu da decisão do TAD para o TCAS, que voltou a dar razão ao treinador dos leões.