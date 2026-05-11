Vítor Catão absolvido de recrutar jogadores ilegais para clube em Gondomar
Tribunal considerou que as provas não eram suficientes para provar as acusações do MP ao antigo diretor desportivo do São Pedro da Cova
Tribunal considerou que as provas não eram suficientes para provar as acusações do MP ao antigo diretor desportivo do São Pedro da Cova
Vítor Catão, antigo diretor desportivo do São Pedro da Cova, de Gondomar, foi absolvido esta segunda-feira no processo em que estava acusado de recrutar 11 atletas estrangeiros sem processo de legalização na época 2018/19.
Durante a leitura do acórdão no Tribunal São João Novo, no Porto, a presidente do coletivo de juízes apontou que as provas não foram suficientes para provar os casos. Assim, o tribunal decidiu em função de provas concretas.
«Uma coisa é a convicção do tribunal, outra é o que se prova», afirmou a magistrada, citada pela agência Lusa.
À saída do tribunal, Vítor Catão assumiu estar aliviado. «Estou aliviado, sou um cidadão fantástico e o futebol deve muito ao Vítor Catão», disse o ex-dirigente, aos jornalistas.
Refira-se que o processo envolvia ainda um antigo treinador do São Pedro da Cova, Armando Santos, que foi condenado a um ano e seis meses de prisão, pena suspensa por dois anos.
O tribunal provou que o antigo técnico teve participação ativa na contratação ilegal de um jogador e agiu com dolo.
A acusação do Ministério Público (MP) defendia que os arguidos «recrutaram e inscreveram 11 atletas de nacionalidade brasileira que, até ao fim da época e saída do clube, não foram titulares de qualquer visto ou título válido que os habilitasse a permanecer ou exercer qualquer atividade em território português».
O MP considerava ainda que os arguidos prometeram aos atletas a sua legalização, mas nunca o fizeram, e alojaram os jovens em divisões do clube onde pernoitaram em beliches ou nas suas próprias casas.