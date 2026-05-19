A UEFA anunciou esta terça-feira a irradiação do treinador checo Petr Vlachovsky, acusado de filmar secretamente várias jogadoras em balneários e chuveiros ao longo de quatro anos.

O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA considerou que o antigo técnico do 1. FC Slovácko violou regulamentos relacionados com comportamentos «insultuosos ou indecentes», aplicando-lhe a expulsão do futebol europeu.

Na República Checa, Vlachovsky já tinha sido julgado e condenado a um ano de prisão com pena suspensa, além de uma suspensão de cinco anos para exercer funções de treinador no país. A UEFA pediu ainda à FIFA que estenda a sanção a nível internacional e solicitou à federação checa a revogação da licença de treinador.

Segundo as autoridades checas, o técnico, que chegou a orientar a seleção feminina sub-19 da República Checa, foi detido em 2023, depois de serem encontradas gravações online envolvendo mais de uma dezena de jogadoras.

Em comunicado, a FIFPRO considerou que a decisão «envia uma mensagem forte e necessária de que o comportamento abusivo e inadequado não tem lugar no futebol».