O Boavista renovou contrato com o jovem futebolista Bernardo Silva, até 2022. A confirmação foi feita esta quinta-feira, pelos representantes do jogador de 16 anos, da Footunited.

Bernardo Silva passou pela formação do FC Foz e do FC Porto e está no Boavista desde 2015.

Esta temporada, representou a equipa de juvenis dos axadrezados.