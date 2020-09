O Benfica acertou contrato profissional com o médio Nuno Félix, de 16 anos. O clube encarnado confirmou o acordo esta sexta-feira.

Integrado no escalão de juvenis, Nuno Félix está no Benfica desde 2016, após ter jogado por quatro anos nos escalões de formação do Portimonense.

Na época 2019/2020, Félix jogou na equipa B dos juvenis, tendo feito 18 jogos e seis golos. Atuou ainda numa partida da equipa A do mesmo escalão.