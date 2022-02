O Benfica acertou contrato profissional com o jovem lateral Leandro Santos, de 16 anos, informou esta segunda-feira o emblema encarnado.

Leandro Santos cumpre a quinta época no Benfica, depois de ter representado o GD Fabril.

O defesa alinha pela equipa de juvenis em 2021/2022, levando 14 jogos e três golos, no campeonato nacional de sub-17.

Nesta altura, na série Sul da segunda fase, o Benfica está em segundo lugar, com 24 pontos, a seis do líder Sporting que tem 30, mas em lugar de apuramento para a próxima fase de disputa do campeão.