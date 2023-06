O Benfica sagrou-se campeão nacional de juvenis.

Os encarnados receberam e venceram no Seixal o Sp. Braga, por 3-2, na 17.ª e penúltima jornada da fase de apuramento de campeão.

Francisco Neto abriu o marcador aos 9m, Samuel Sousa empatou para os minhotos aos 21m, mas Gonçalo Moreira voltou a colocar o Benfica na frente, aos 25m. Ainda antes da meia-hora de jogo (28m), Rafael Mendes fez o empate a duas bolas. No entanto, já na segunda parte (aos 60m), Gonçalo Moreira fez o golo que valeu o título de sub-17 quando falta uma jornada para o fim.

As águias somam 43 pontos, mais três do que o Sporting, perante o qual têm vantagem no confronto direto, e mais quatro do que o FC Porto.