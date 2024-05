O Benfica recebeu e venceu o Sporting de Braga por 4-1, este domingo, no fecho da 11.ª jornada da fase de apuramento de campeão no escalão de juvenis, ficando muito perto da conquista do título nacional.

Com este resultado, o Benfica passa a ter 29 pontos, fruto de nove vitórias e dois empates em 11 jornadas. Os encarnados mantêm a vantagem de oito pontos para o 2.º classificado, o FC Porto, que no sábado venceu o Belenenses por 2-0 e tem 21 pontos.

Com três jornadas por disputar, o Benfica pode sagrar-se já campeão na próxima, precisamente na receção ao FC Porto. Para isso, basta-lhe o empate no clássico.

Nos outros jogos da jornada, disputados no sábado, houve empate sem golos no Vitória-Sporting e o Casa Pia venceu o Rio Ave (1-2).