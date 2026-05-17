Juvenis: Benfica vence Sporting e adia título do FC Porto
Encarnados vencem por 1-0 em Alcochete e isolam-se no segundo lugar
O Benfica venceu na visita ao Sporting por 1-0, ao final da manhã deste domingo, em Alcochete, no jogo da jornada 14 da fase de apuramento de campeão nacional de juvenis.
Num dérbi em que a vitória era obrigatória para qualquer das equipas, para manter, ainda que reduzidas, as hipóteses (mais matemáticas do que realísticas) de título, o Benfica somou os três pontos graças a um golo de Afonso Ferreirinha, na primeira parte.
Aos 29 minutos, na sequência de um canto do lado esquerdo do ataque, o jogador do Benfica conseguiu desviar para o fundo da baliza, depois de o guarda-redes Afonso Redondo não ter conseguido segurar a bola.
A segunda parte teve uma grande ocasião para Pablo Valerón empatar aos 85 minutos. Porém, Gustavo Santos fez uma grande defesa para negar o 1-1, já depois da saída por lesão de Miguel Galinho, lance que também marcou a segunda parte.
Já dentro dos seis minutos de compensação, houve grande confusão no relvado, com vários empurrões e troca de palavras na sequência de disputas de bola. O árbitro acabou por expulsar Rodrigo Nogueira (Sporting) e Felipe Santos (Benfica).
Com este resultado, o Benfica chega aos 26 pontos e isola-se no segundo lugar, à frente de Sporting de Braga (25), Sporting (24) e Vitória de Guimarães (23).
O FC Porto é líder com 37 pontos e pode carimbar o título esta tarde na receção ao Alverca, em caso de vitória. O Sporting está matematicamente afastado do título.